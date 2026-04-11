10日連携協定を結んだのは、十八親和銀行と明治安田生命です。 地方創生、健康づくりの推進、産業振興・観光振興の分野で連携し、相乗効果を生むことを目指します。 （十八親和銀行 山川 信彦頭取） 「全国津々浦々いろんな取り組みをしている明治安田生命はものすごく引き出しがあると思っている」 （明治安田生命 執行役員 本村 剛 九州・沖縄地域リレーション本部長） 「十八親和銀行と力を合わせ、長崎県の地