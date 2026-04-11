春の暖かな1日となった11日、石川県金沢市では、2本のポールを持って歩くポールウォーキングの大会が開かれました。金沢市の犀川河川敷を会場に開かれたポールウォーキングの大会には、およそ20人が参加しました。ポールウォーキングは、両手に専用のポールを持って歩くことで運動の効果を高め、転倒を予防しながら歩けることから、高齢者の安全な運動としても注目されています。◇参加者は…「ひとりで歩くよりも、皆さんで喋りな