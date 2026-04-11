9回から登板した松山が阪神打線につかまった（C）産経新聞社中日が痛恨の逆転負けを食らった。中日は4月10日に行われた阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）に3−5の逆転負け。再び単独最下位に転落した。【動画】守護神松山が…前川に適時二塁打を浴びたシーン先発の柳裕也は6回5安打1失点と好投。救援陣も粘り、2−1と僅差の8回にはダメ押しの1点も入れ、3−1と2点差で9回を迎える。ここで登場は守護神の松山晋也。しかし先