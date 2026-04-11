2025年度の県内の企業倒産は建設業や飲食業で相次いであわせて85件に上り、3年連続で増加しました。民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、2025年度、石川県内で発生した企業倒産は85件で、負債総額は143億7200万円に上りました。倒産件数は3年連続で増加していて、負債が10億円を超える大口倒産が印刷業のほかホテル・飲食店の運営会社であわせて3件発生しています。倒産の原因は販売不振が全体の84.7%を占めていま