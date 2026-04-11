大阪府和泉市の集合住宅で母と娘の２人が殺害された事件で、何者かが玄関から出入りして２人を襲ったとみられることが分かりました。 今月８日、和泉市鶴山台の集合住宅で、住人の村上和子さん（７６）と娘で社会福祉士の裕加さん（４１）が死亡しているのが見つかりました。 司法解剖の結果、２人は８日午前４時ごろに死亡したとみられ、死因は失血死で首や背中などに１０か所以上の刺し傷や切り傷があったということです