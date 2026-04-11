京都府南丹市で小学６年の男子児童が行方不明となって２０日目。警察はきょう１１日も捜索活動を続けています。 【写真を見る】【京都小６男児】行方不明となって２０日目…１１日は約５０人態勢で市内全域を捜索・情報収集 南丹市立園部小学校６年の安達結希さん（１１）は、先月２３日に父親の車で学校のそばまで送り届けられたあと、行方不明になっています。 警察はこれまでに、のべ９００人を投じていますが、「通学