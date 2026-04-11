◇ナ・リーグロッキーズ―パドレス（2026年4月10日サンディエゴ）ロッキーズの菅野智之投手（36）が10日（日本時間11日）、敵地でのパドレス戦に先発。6回4安打2失点と好投したが、打線の援護に恵まれず、今季2勝目はならなかった。丁寧に、慎重に回を重ねた。初回、先頭のロレアノを三塁内野安打で出塁させると1死後、捕逸で得点圏に走者を背負う形となった。立ち上がりからピンチを背負ったが、ベテランは動じない。パ