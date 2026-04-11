お笑いコンビ「カラテカ」の入江慎也氏（49）が23日、自身のインスタグラムを更新。相方・矢部太郎（48）とのツーショットを公開した。「4月8日誕生日当日は、相方矢部と、二人の共通のお世話になっている方と、三人でご飯でした」と矢部とのツーショットを披露した。「たまたま僕の誕生日当日。中々気をつかったな笑」と入江氏。「出会ってから誕生日当日の夜、一緒にいることは、初めてだった笑いい年に出来るように頑張