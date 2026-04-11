日本野球機構(NPB)は11日の公示を発表。広島は持丸泰輝選手を1軍登録しました。持丸選手は2019年育成ドラフト1位の捕手。2022年に5試合に出場し、それ以降は1軍での試合出場はありません。プロ7年目の今季はファームで8試合に出場し、打率.261、1本塁打、2打点を記録するなど上々のスタートをきっています。広島は10日に同じ捕手の石原貴規選手を登録抹消。持丸選手はめぐってきたチャンスをものにできるか注目です。