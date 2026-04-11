「アラフォー息子の成長日記 #471」 第2次韓流ブームを象徴するヒットドラマ「美男＜イケメン＞ですね」(2009年)をきっかけに、"アジアのプリンス"として大ブレイクしたチャン・グンソク。精力的なアーティスト活動でも知られ、今年4月27日(月)には日本デビュー15周年というアニバーサリーイヤーを迎えるなど、今も多岐に渡る活動でファンを魅了し続けている。そんなチャン・グンソクが出演し"アラフォー世代"となった現在の