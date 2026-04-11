11日の公示11日のプロ野球公示で、DeNAはダヤン・ビシエド内野手、梶原昂希外野手をNPB感染症特例により抹消した。平良拳太郎投手、宮下朝陽内野手、勝又温史外野手を登録し、宮下と勝又が代替指名選手と公示された。ビシエドはここまで8試合に出場して打率.333、0本塁打2打点。梶原は7試合で打率.143、0本塁打0打点だった。DeNAは7日にもジョン・デュプランティエ投手が感染症特例により抹消となっていた。中日は大島洋平