再結成を果たしたガールズグループI.O.Iが、デビューから10年が経っても変わらない相性を見せた。最近、I.O.Iの公式SNSが更新され、短い映像が公開された。【注目】“伝説的グループ”I.O.I（アイオーアイ）とは?公開された映像には、再び集結したメンバーたちの姿が収められていた。I.O.Iのメンバーは、オーディション番組『PRODUCE 101』の初めての評価曲だった『Pick Me』に合わせてダンスを披露。センターのチョン・ソミを中心