【モデルプレス＝2026/04/11】モデルプレスでは2026年に結婚発表をした主な芸能人をピックアップし、幸せいっぱいのニュースを振り返っていく。【写真】神尾楓珠＆平手友梨奈「字まで似ている」直筆署名◆中島裕翔が新木優子との結婚発表4月11日、俳優の中島裕翔（32）と女優の新木優子（32）が双方の所属事務所を通じて、結婚を発表。中島は「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とつづり、