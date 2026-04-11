女の子の前でネガティブなセリフを吐くと、それだけであなたの魅力が半減してしまうかも。無意識に後ろ向き発言をしていないかチェックしてみてはいかがでしょうか。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんの意見を参考に「『彼女できなくて当然だよ…』と女の子をゲンナリさせるセリフ」をまとめてみました。【１】忙しさをアピールするための「あんまり寝ていない」「要領が悪いんじゃないの？」（２０代女性）とい