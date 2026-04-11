巨人の若林楽人外野手が１１日、ファームに合流した。この日、２軍はファーム・リーグ、ＤｅＮＡ戦（平塚）だが、参加せずにジャイアンツ球場でキャッチボールなどで体を動かした。若林はキャンプ中に上半身のコンディション不良のため一時的に離脱したが、その後は３月２２日には今季初めて１軍に合流した。昨季はキャリアハイの８６試合に出場し打率２割４分１厘、３本塁打、１６打点。開幕戦のサヨナラ打など勝負強い活躍で