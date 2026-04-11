◆米大リーグパドレス―ロッキーズ（１０日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ロッキーズの菅野智之投手（３６）が１０日（同１１日）、敵地・パドレス戦に先発し、６回２失点で降板し、今季２勝目はならなかった。初回。１番ロレアノに三塁内野安打を許したが、２番タティスを右飛。暴投で走者を二塁に背負ったが、３番メリルをスイーパーで空振り三振。４番マチャドはカーブで満足にスイングさせず、止めた