◇２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第１戦「岡山ＧＴ３００キロレース」（１１日、岡山国際サーキット＝１周３・７０３キロ）午前９時半からフリー走行が行われた。気温１８度、路面温度２４度のコンディションの中、ＧＴ５００はＴＧＲチーム・サードのデンソー・コベルコ・サードＧＲスープラ（関口雄飛、Ｓ・フェネストラズ組）が１分１８秒６３５のベストタイムをマークした。観衆をうならせたのがホンダが満を持して