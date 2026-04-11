普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「購う」はなんて読む？「購」は購入や購買のように、コウと読むことが多い漢字です。使用頻度が高いため、日常生活でよく見かけますよね。「購」を「購う」と訓読みした場合、なんと読むかわかります