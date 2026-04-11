女優の新木優子（３２）が１１日、俳優の中島裕翔（３２）との結婚を発表した。新木は主演やヒロインで話題作に続々と出演し、人気女優の地位を確立。２０２６年に入り、実力派女優の結婚が続いている。新木は所属事務所の公式サイトを通じて結婚を報告。「１０歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、 自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です」と心境を記し