２０１７年ミス青学ＧＰでモデルの今井美桜が１１日までに自身のＳＮＳを更新し、近影を公開した。インスタグラムに「またひとつ歳を重ねました」と書き出し、９日に２９歳の誕生日を迎えたことを報告。「たくさんのメッセージありがとうございます。こうして周りの方々に支えられていることに感謝の気持ちでいっぱいですこれからも日々を大切に過ごしていきたいと思います。いつもありがとうございます」と感謝をつづると、