◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝４月１１日、栗東トレセン昨年の２歳女王スターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は角馬場で活気十分にハッキングし、最終調整を終えた。高野調教師は「具合はいいですよ。自分の力を出せると思います」と仕上がりに納得の表情を浮かべた。９日に事前発表された馬体重は前走から８キロ増の４８６キロ。約４か月間での肉体面の成長を