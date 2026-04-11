（C）LAPONE ENTERTAINMENT グローバルボーイズグループ“JO1”が、今年初の単独公演『JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ』の東京ドーム公演を、4月8日、9日に開催した。（ネタバレあり）【写真】東京ドームで熱いパフォーマンスを繰り広げるJO1JO1は2024年より、コンセプチュアルなライブ「JO1DER SHOW」をスタート。この公演シリーズでは、迫力たっぷりのライブパフォーマンスに定評があるJO1ならではの魅