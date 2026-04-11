巨人の横川凱投手が１１日、ジャイアンツ球場でリハビリを開始した。横川は８日に神奈川県内の病院で左肘関節鏡視下クリーニング術を受けていた。高卒８年目の今季はキャンプ１軍スタートでアピールを続けていたが、３月上旬から故障班に入っていた。横川は大阪桐蔭から１８年ドラフト４位で入団した長身左腕。昨季は２５登板（８先発）で２勝０敗、１ホールド、防御率２・５９だった。この日はジャイアンツ球場に姿を見せ、