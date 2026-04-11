浜岡原発をめぐる中部電力のデータ不正問題を受け3月、周辺7つの市と町が立ち上げた組織が10日御前崎市へ今後の連携協力を依頼しました。浜岡原発から半径31キロ圏内の7つの自治体は3月30日、代表者でつくる会議を発足しました。この会議では、地域住民の安全・安心の確保や浜岡原発での不測の事態への対応のほか国・県・中部電力への要望・要請などを行います。10日は、発足した会議の会長を務める磐田市の草地市長らが御前