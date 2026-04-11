NHKで好評放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合毎週日曜夜8：00〜ほか）。戦国時代、主人公・豊臣秀長（＝小一郎／仲野太賀）が、兄の秀吉（＝藤吉郎／池松壮亮）を支え、兄弟で天下統一を成し遂げるまでの奇跡を描く物語は快調に進行中だ。本作で、藤吉郎の妻・寧々を演じているのが、連続テレビ小説「らんまん」（23）でも主人公の妻を好演した浜辺美波。大河ドラマ初出演となる本作をここまで経験して感じたことを語っ