１０日、座談会で経済専門家・企業家から意見や提案を聴取する李強氏（奥左端）。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京4月11日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は10日、北京で経済情勢を巡る専門家・企業家座談会を開き、現在の経済情勢と今後の経済運営について意見や提案を聴取した。