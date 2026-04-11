淀屋橋に誕生した「ヨドヤバ」は、これまでのフードコートの常識を覆す新感覚スポット。席に座ったまま注文できて、料理はすべてスタッフが運んでくれる“フルサービス型”なんです♡ 串カツ・焼き鳥・海鮮・イタリアンまで揃い、その日の気分で自由に楽しめるのも魅力。ビールの値段はお安いし仕事帰りや女子会にもぴったりな話題の新店をチェックしてみて。 料理を取りに行かなくていい!? 進化系