中島裕翔さんアイドルグループ「Hey！Say！JUMP」の元メンバーで、俳優の中島裕翔さん（32）は11日、俳優の新木優子さん（32）との結婚を発表した。中島さんの所属事務所が明らかにした。中島さんは、事務所を通じて「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とコメントしている。新木優子さん