県立琵琶湖博物館のビワコオオナマズのおなか側を観察できる新たな水槽＝11日午前、滋賀県草津市滋賀県立琵琶湖博物館（同県草津市）の水族展示室で新たな水槽が完成し、11日に一般公開が始まった。オープニングセレモニーで三日月大造県知事らがテープカット。2023年にビワコオオナマズを展示していた大型の円形水槽が大規模に破損した事故を受け、再建を進めていた。完成したのはビワコオオナマズとコアユの水槽で、いずれも