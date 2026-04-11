雑誌「東京カレンダー」の麻布特集内の記事をきっかけに、SNSで「麻布令嬢」「“本物”の港区女子」として注目を集めたタレントの團遥香。三井財閥総帥・團琢磨を高祖父に、作曲家・團伊玖磨を祖父に持つ“名家の娘”として育ちながらも、決して家柄に縛られることのない自身の価値観と、「港区女子」について思うこととは。 【画像】SNSでの大バズに困惑の團遥香 「私、港区女子なんだよね」 ──「麻布令嬢」「本物の港