【これは２０２５年度話題の記事を再掲載・再構成したものです。※２０２５年８月１３日掲載内容】 【写真を見る】【奇習】お盆になると家々につるされる”ミニカー”は先祖の霊に関係が…海沿いの地区に伝わる”あったかい風習”とは（山形）【2025年度話題の記事】 ■おかしな光景？ 山形県の海沿いの街、遊佐町の一角。ここに、世にも珍しい風習があるという。 歩いてみても、なんの変哲もない・・・ように見える街並