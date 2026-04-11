北海道は低気圧が近づいている影響で、留萌では最大瞬間風速27.5メートルを記録するなど暴風に警戒が必要です。(2026年4月11日)午前6時半ごろの道南・江差町のようすです。海は大きく波打ち旗やこいのぼりも飛ばされそうなほど揺れています。きょう(11日)の北海道は午前11時までに留萌で27.5メートル、江差で25.8メートルの最大瞬間風速を記録するなど風に向かって歩けないくらいの暴風が吹いています。現在、警