＜マスターズ2日日◇10日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞「8個ぐらい伸ばして、予選通過しようと思って回りました」。初日に「84」を叩き、最下位で迎えたこの日。初出場の片岡尚之は気持ちを立て直し、巻き返しを期してティオフした。【写真】本当に90歳ですか？プレーヤーのハイキックがすごい前日は日本ツアーでも経験のないスコアにショックを隠し切れない様子だった。ホールアウト直後