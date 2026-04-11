きょう午前、東京・荒川区で火事が相次ぎました。警視庁や東京消防庁によりますと、午前8時半すぎ、荒川区西尾久にある11階建ての都営住宅で、「隣の家から煙が出ている」と119番通報がありました。8階にある一室から火が出て、消防車など23台が出動し、火はおよそ2時間後にほぼ消し止められました。およそ30平方メートルが焼け、3人が煙を吸うなどして軽傷を負ったということです。一方、午前9時前、荒川区荒川のマンションで、「