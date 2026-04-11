東京都心で今年初の夏日となる中、世田谷区では、子どもたちが「たけのこ掘り」を楽しみました。「重い！重い！」子どもたちがスコップで掘り出しているのは、まさに今が旬の「たけのこ」です。きょう、世田谷区にある等々力渓谷公園では、毎年恒例の「たけのこ掘り」が行われ、親子42人が参加しました。「すごく楽しかった。頑張って持って帰って食べようと思う」「ご飯と一緒に炊いて食べる」等々力渓谷保存会などによりますと、