元放送作家で、現在はファンド会社の代表を務めている鈴木おさむさんが、自身のXで中耳炎にかかっていることを綴っています。 【写真を見る】【 鈴木おさむ 】「中耳炎ってこんなにしんどいんだね」切開は「今日の所はやめときました」勧めるフォロワーも鈴木さんは「中耳炎だとさっき耳鼻科で診断されました」と報告。「数日前から右耳がプールの中に入ってるみたいな感じになり」「その時間がどんどん長くなり」「さっき