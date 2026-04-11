アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議がきょう行われる予定です。ただイランは、アメリカによる合意違反が確認されていると反発していて、協議の開催は予断を許さない状況です。協議が行われるパキスタンから中継です。パキスタンの首都・イスラマバードです。世界が注目する協議ということもありまして、町の至る所に検問所が設置されているほか、協議会場付近一帯が立ち入り規制となるなど、厳重な警戒態勢が敷かれています。
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