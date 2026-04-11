フジテレビの松村未央アナウンサー（39）が10日、自身のインスタグラムを更新。産休入りした同局の三上真奈アナウンサー（37）らとのショットを公開した。「産休に入る三上さん、そして金曜日一緒の小山内さんと」とつづり、レギュラー出演する「ノンストップ！」のスタジオでの三上アナ、小山内鈴奈アナウンサーとのスリーショットをアップした。三上アナはこの日の「ノンストップ！」で産休入りを報告しており、「三上さん