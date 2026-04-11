アメリカのトランプ大統領はイランが事実上、封鎖しているホルムズ海峡について、「近く開放されるだろう」と期待感を示す一方、イランにはホルムズ海峡以外切り札がないなどと協議前にけん制もしています。アメリカ トランプ大統領「こう言っておきたい、（ホルムズ海峡は）近く開放されるだろう」トランプ大統領は10日、ホルムズ海峡についてこのように述べ、安全な航行の再開に期待感を示しました。そのうえで、イラン側に