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◇出場選手登録【DeNA】平良拳太郎投手、宮下朝陽内野手、勝又温史外野手【中日】知野直人内野手、大島洋平外野手【広島】持丸泰輝捕手【楽天】早川隆久投手◇同抹消【DeNA】ビシエド内野手、梶原昂希外野手【中日】樋口正修内野手、尾田剛樹外野手※DeNA・ビシエド、梶原はNPB感染症特例の対象選手。宮下、勝又は代替指名選手。