世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。中国の「休憩中に突然・・・“壁”崩落牛舎 長年の放置の末に」についてです。◇中国南部のとある町。男性と子どもたちが荷物を運んでいます。足を止めて一旦休憩・・・と思いきや！突然、壁が子どもたちに向かって倒れてきました。砂ぼこりが舞い、道路一面、がれきで埋め尽くされています。「ああ、なんてことだ」地元メディアによりますと、崩れたのは牛舎の壁。長年、点検や修理