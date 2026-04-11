男子ゴルフの今季メジャー初戦「マスターズ」初日（１０日＝日本時間１１日、ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルＧＣ＝パー７２）、松山英樹（３４＝ＬＥＸＵＳ）は６バーディー、４ボギーの７０で回り通算２アンダーで首位ロリー・マキロイ（英国）と１０打差の１６位だった。初山は初日、硬くて速いグリーンに「ダメージを食らった」「メンタルをやられた」と話していた松山は２日目を終えて「昨日よりはグリー