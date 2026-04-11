【モデルプレス＝2026/04/11】俳優の中島裕翔（32）が4月11日、女優の新木優子（32）との結婚を発表。ここでは中島の略歴をまとめる。【写真】中島裕翔＆新木優子、再共演時の凛々しい姿◆中島裕翔、2025年8月までHey! Say! JUMPのメンバーとして活動中島は1993年8月10日生まれ、東京都出身。2004年に事務所に入所し、ジュニア内ユニットのJ.J. ExpressやTap Kidsなどのメンバーとして活動。その後、2007年に期間限定ユニットのHey