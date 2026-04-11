【モデルプレス＝2026/04/11】女優の新木優子（32）が4月11日、俳優の中島裕翔（32）との結婚を発表。ここでは、ここでは新木のこれまでの活動をまとめる。【写真】中島裕翔＆新木優子、再共演時の凛々しい姿◆新木優子、2008年にデビュー新木は、1993年12月15日生まれ、東京都出身。スカウトをきっかけに2008年にデビュー。2015年に結婚情報誌「ゼクシィ」（リクルート）の8代目CMガールに選ばれ、 注目を集める。ファッション誌