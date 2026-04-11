中山牝馬Ｓで１番人気１３着に敗れたアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）が、次走は新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）を目標としていることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが１１日、ホームページで発表した。同馬は２５年アイルランドＴ・Ｇ２と２６年中山金杯・Ｇ３で２着と惜敗。次走で重賞初制覇を狙う。前走後は放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整