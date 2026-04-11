俳優の中島裕翔と女優の新木優子が１１日、双方の所属事務所の公式サイトを通じ結婚を発表した。２人は２０１７年に映画で初共演し、ドラマでも共演を重ねていた。新木は１０歳、小学５年のころに現在の所属事務所にスカウトされ芸能界入り。高校時代はオーディションに落ち続ける日々を送っていたが、２０１４年に雑誌「ｎｏｎ―ｎｏ」の専属モデルとなり、スラリとした手足と清らかなルックスで看板モデルに成長。翌１５年に