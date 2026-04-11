「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の元メンバーで俳優の中島裕翔、女優の新木優子が１１日、双方の所属事務所の公式サイトを通じて結婚を発表した。２人が結婚を発表した１１日は、「一粒の籾（もみ）が何倍にも成長して大きな利益をもたらす日」として、縁起がいいとされる一粒万倍日。芸能界で一粒万倍日に結婚を発表する例は多い。今月は２０日、２３日も一粒万倍日となっている。最近では、「ももいろクローバーＺ」の佐々木彩