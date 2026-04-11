テレビ朝日の松尾由美子アナウンサーが１１日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「風が強い日が続きますね火の用心」とつづり、衣装ショットをアップ。ボーダーのシャツにグレーのワンピース姿を披露した。この投稿にファンからは「可愛い」「素敵です」「お似合いです」「可愛すぎます！」「綺麗で美しい」「何もかもが別格です」「とても綺麗です」「可愛いえくぼ」などの声が寄せられている。