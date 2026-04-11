◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１１日・バンテリンドーム）中日は１１日、大島洋平外野手と知野直人内野手を出場選手登録した。この日の試合前練習に合流。井上監督や嶋ヘッドコーチらとあいさつし、ランニングなどで体を動かした。プロ１７年目で通算２０６７安打を誇る大島は今季、開幕１軍を逃したが、２軍では打率２割９分２厘をマークしている。代わって尾田剛樹外野手が登録を抹消された。１０日の阪神戦（バンテ