◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２点を追う３回１死走者なしの２打席目は、二ゴロに倒れて１０打席連続安打なしとなった。レンジャーズの先発はクマール・ロッカー投手（２６）。２１年にドラフト１巡目（全体３位）でレン